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o
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o
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o
كسروان
31
o
متن
31
o
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مصدر عربي دبلوماسي للـLBCI: المبعوثون الذين يتواصلون مع حزب الله لديهم إجابات غير واضحة منه فهو يربط الحل بالتفاهم مع حماس وهي لا توافق على صياغة الاقتراح لأنه لا يتضمن تعهدات بوقف نهائي لإطلاق النار
خبر عاجل
2024-09-26 | 05:26
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مصدر عربي دبلوماسي للـLBCI: المبعوثون الذين يتواصلون مع حزب الله لديهم إجابات غير واضحة منه فهو يربط الحل بالتفاهم مع حماس وهي لا توافق على صياغة الاقتراح لأنه لا يتضمن تعهدات بوقف نهائي لإطلاق النار
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