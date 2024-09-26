مصدر عربيّ دبلوماسيّ للـLBCI: هناك اجتماع قريب بين مسؤولين من المخابرات الأميركية والفرنسية والقطرية والمصرية لبحث تعديل الصيغ المقترحة للحل

مصدر عربي دبلوماسي للـLBCI: المبعوثون الذين يتواصلون مع حزب الله لديهم إجابات غير واضحة منه فهو يربط الحل بالتفاهم مع حماس وهي لا توافق على صياغة الاقتراح لأنه لا يتضمن تعهدات بوقف نهائي لإطلاق النار

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