وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيلول

المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ينفي خبر توقيع ميقاتي مقترح اتفاق وقف إطلاق النار

المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ينفي خبر توقيع ميقاتي مقترح اتفاق وقف إطلاق النار

مصدر عربيّ دبلوماسيّ للـLBCI: هناك اجتماع قريب بين مسؤولين من المخابرات الأميركية والفرنسية والقطرية والمصرية لبحث تعديل الصيغ المقترحة للحل