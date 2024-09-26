المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ينفي خبر توقيع ميقاتي مقترح اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يتم التداول بخبر مفاده "أن الرئيس ميقاتي وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين".



وأكد المكتب الاعلامي أن هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، مذكرا بما كان أعلنه الرئيس ميقاتي فور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتّحدة الأميركية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف موقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال الرئيس ميقاتي بالحرف: "نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية".