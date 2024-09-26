إذاعة الجيش الإسرائيلي: الإغتيال في بيروت إستهدف قائد الوحدة الجوية للمسيرات في حزب الله

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مصدر دبلوماسي عربي مطلع على مسار المفاوضات للـLBCI: وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ آموس هوكشتاين بأن إسرائيل مستمرة في حربها في لبنان ولن توافق على المقترحات المقدمة لها