الدخان المتصاعد في محيط مدرج المطار يعود لتفجير الجيش أجهزة "بايجر" وأجهزة إتصال مشبوهة في منطقة كوستابرافا - الشويفات كما أعلن سابقًا

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مصدر عربيّ دبلوماسيّ للـLBCI: حتى الساعة النتائج سلبية لأنّ المندوب الإسرائيليّ أبلغ الجميع بوضوح أنّ العملية لن تتوقف وأنّ لديهم تعليقات كثيرة على الاقتراح الأميركيّ