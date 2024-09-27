مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: اللقاءات لم تتوقف لا على المستوى الدبلوماسي ولا على المستوى الإستخباراتي وهناك مفاهيم يعمل عليها الأميركيون مع قطر ومصر وسيتم عرضها على إسرائيل وحزب الله

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مصدر للـLBCI: جولة نقاش أمس بين مدير الإستخبارات التركية ومسؤولين في وزارة الخارجية والأمن القومي الإيرانية ورغبة إيرانية جدية في وقف الحرب لكن الإسرائيليين مصممون على إستمرار الحرب وزيارة نتنياهو لنيويورك ستزيد من إحتمالات التعقيدات