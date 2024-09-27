الجيش الإسرائيلي دعا سكان الضاحية إلى إخلاء هذه المباني...

دعا المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي سكان الضاحية الجنوبية في بيروت إخلاء المباني التالية:

- حي الليلكي، مبنى منير شديد والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة

- حي الحدث، مبنى شيت والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة

- حي الحدث، مبنى كومبلس السلام والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة.



وقال: "انتم موجودون في القرب من مصالح تابعة لحزب الله ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم."





