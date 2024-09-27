الضاحية الجنوبية تتعرض لسلسلة غارات اسرائيلية

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مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: اللقاءات لم تتوقف لا على المستوى الدبلوماسي ولا على المستوى الإستخباراتي وهناك مفاهيم يعمل عليها الأميركيون مع قطر ومصر وسيتم عرضها على إسرائيل وحزب الله