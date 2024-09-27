الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
خبر عاجل
2024-09-27 | 19:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
خبر عاجل
الإسرائيلية
نقلًا
الجيش
الإسرائيليّ:
استهدفنا
الوحدة
الصاروخية
لبنان
ونائبه
إسماعيل
عليهما
التالي
مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: اللقاءات لم تتوقف لا على المستوى الدبلوماسي ولا على المستوى الإستخباراتي وهناك مفاهيم يعمل عليها الأميركيون مع قطر ومصر وسيتم عرضها على إسرائيل وحزب الله
الدخان المتصاعد في محيط مدرج المطار يعود لتفجير الجيش أجهزة "بايجر" وأجهزة إتصال مشبوهة في منطقة كوستابرافا - الشويفات كما أعلن سابقًا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:28
الطيران الاستطلاعي والمسيّر الإسرائيلي يحلّق بشكل مكثّف فوق قرى صور وبنت جبيل
آخر الأخبار
01:28
الطيران الاستطلاعي والمسيّر الإسرائيلي يحلّق بشكل مكثّف فوق قرى صور وبنت جبيل
0
آخر الأخبار
01:28
واللا: صفارات الإنذار دوت في أكثر من 100 مدينة وبلدة في الجليل ومرج ابن عامر خلال دقائق قليلة
آخر الأخبار
01:28
واللا: صفارات الإنذار دوت في أكثر من 100 مدينة وبلدة في الجليل ومرج ابن عامر خلال دقائق قليلة
0
أخبار لبنان
01:21
غارة اسرائيلية على معمل للمحارم في الشويفات...
أخبار لبنان
01:21
غارة اسرائيلية على معمل للمحارم في الشويفات...
0
آخر الأخبار
01:19
انباء اولية تشير الى غارة اسرائيلية بين بحمدون وصوفر
آخر الأخبار
01:19
انباء اولية تشير الى غارة اسرائيلية بين بحمدون وصوفر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
22:39
تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
خبر عاجل
22:39
تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
0
خبر عاجل
18:03
الضاحية الجنوبية تتعرض لسلسلة غارات اسرائيلية
خبر عاجل
18:03
الضاحية الجنوبية تتعرض لسلسلة غارات اسرائيلية
0
خبر عاجل
17:46
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يهاجم في هذه الاثناء بشكل موجة بدقة وسائل قتالية تابعة لحزب الله والتي تم تخزينها أسفل مباني مدنية في الضاحية الجنوبية في بيروت
خبر عاجل
17:46
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يهاجم في هذه الاثناء بشكل موجة بدقة وسائل قتالية تابعة لحزب الله والتي تم تخزينها أسفل مباني مدنية في الضاحية الجنوبية في بيروت
0
خبر عاجل
17:39
غارة استهدفت الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
17:39
غارة استهدفت الضاحية الجنوبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
19:18
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
خبر عاجل
19:18
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
0
آخر الأخبار
01:12
غارات اسرائيلية على سهل الكرك وحزرتا
آخر الأخبار
01:12
غارات اسرائيلية على سهل الكرك وحزرتا
0
أخبار لبنان
13:56
الوضع من مستشفى الحريري بعد ضربة الضاحية
أخبار لبنان
13:56
الوضع من مستشفى الحريري بعد ضربة الضاحية
0
منوعات
2024-08-18
شعرت بصداع مفاجئ... لكن ما اكتشفته قلب حياتها رأساً على عقب!
منوعات
2024-08-18
شعرت بصداع مفاجئ... لكن ما اكتشفته قلب حياتها رأساً على عقب!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
23:55
دمار هائل في الضاحية الجنوبيّة اثر الغارات الإسرائيليّة (فيديو)
أخبار لبنان
23:55
دمار هائل في الضاحية الجنوبيّة اثر الغارات الإسرائيليّة (فيديو)
0
أمن وقضاء
15:50
الأجواء من محيط السفارة الأميركية في عوكر
أمن وقضاء
15:50
الأجواء من محيط السفارة الأميركية في عوكر
0
أخبار لبنان
13:56
الوضع من مستشفى الحريري بعد ضربة الضاحية
أخبار لبنان
13:56
الوضع من مستشفى الحريري بعد ضربة الضاحية
0
أمن وقضاء
09:08
الإعتداءات طالت سوق النبطية... هذا ما في التفاصيل
أمن وقضاء
09:08
الإعتداءات طالت سوق النبطية... هذا ما في التفاصيل
0
أمن وقضاء
09:05
شبعا دفعت الفاتورة الأغلى اليوم باستشهاد 9 من أبنائها اليوم
أمن وقضاء
09:05
شبعا دفعت الفاتورة الأغلى اليوم باستشهاد 9 من أبنائها اليوم
0
أمن وقضاء
09:03
مناطق البقاع كانت عرضة لإعتداءات عنيفة... هذه حصيلتها
أمن وقضاء
09:03
مناطق البقاع كانت عرضة لإعتداءات عنيفة... هذه حصيلتها
0
أمن وقضاء
08:53
إليكم صورة حركة النزوح إلى دير الأحمر في البقاع الشمالي
أمن وقضاء
08:53
إليكم صورة حركة النزوح إلى دير الأحمر في البقاع الشمالي
0
أمن وقضاء
08:40
آخر ارقام النازحين من مناطق الاعتداءات الاسرائيلية...
أمن وقضاء
08:40
آخر ارقام النازحين من مناطق الاعتداءات الاسرائيلية...
0
أخبار لبنان
07:23
وزير الصحة: 25 شهيدًا منذ صباح اليوم...
أخبار لبنان
07:23
وزير الصحة: 25 شهيدًا منذ صباح اليوم...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:39
فيديو يظهر لحظة إستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
11:39
فيديو يظهر لحظة إستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت
2
خبر عاجل
16:15
الجيش الإسرائيلي دعا سكان الضاحية إلى إخلاء هذه المباني...
خبر عاجل
16:15
الجيش الإسرائيلي دعا سكان الضاحية إلى إخلاء هذه المباني...
3
خبر عاجل
19:18
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
خبر عاجل
19:18
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
4
أخبار لبنان
20:17
أدرعي يوجّه "انذارًا عاجلًا" إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت
أخبار لبنان
20:17
أدرعي يوجّه "انذارًا عاجلًا" إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت
5
خبر عاجل
11:25
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)
خبر عاجل
11:25
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)
6
خبر عاجل
13:06
حجم الدمار الذي طال الابنية المستهدفة في الضاحية (فيديو)
خبر عاجل
13:06
حجم الدمار الذي طال الابنية المستهدفة في الضاحية (فيديو)
7
خبر عاجل
11:56
يديعوت أحرونوت: الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو إغتيال حسن نصر الله (الجزيرة)
خبر عاجل
11:56
يديعوت أحرونوت: الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو إغتيال حسن نصر الله (الجزيرة)
8
خبر عاجل
15:18
لا صحة للأخبار المتداولة عن أن المستهدف في غارة بعدران هو النائب السابق نوار الساحلي وهو بخير
خبر عاجل
15:18
لا صحة للأخبار المتداولة عن أن المستهدف في غارة بعدران هو النائب السابق نوار الساحلي وهو بخير
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More