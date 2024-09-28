تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا استشهاد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا استشهاد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله

القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما