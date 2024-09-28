مصدر دبلوماسي عربي للـ LBCI: رئيس الحكومة القطرية سيتحدث مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول خارطة طريق سياسية وميدانية قد تساهم في وقف التوتر وتسحب فتيل نشوب حرب شاملة

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مصدر دبلوماسي عربي للـ LBCI: المبادرة منسقة مع دول عدة على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية وتتضمن اجراء تواصل مع ايران لضمان الذهاب لحل شامل