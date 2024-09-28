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34
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
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27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
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مصدر دبلوماسي عربي للـ LBCI: رئيس الحكومة القطرية سيتحدث مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول خارطة طريق سياسية وميدانية قد تساهم في وقف التوتر وتسحب فتيل نشوب حرب شاملة
خبر عاجل
2024-09-28 | 05:41
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مصدر دبلوماسي عربي للـ LBCI: رئيس الحكومة القطرية سيتحدث مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول خارطة طريق سياسية وميدانية قد تساهم في وقف التوتر وتسحب فتيل نشوب حرب شاملة
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