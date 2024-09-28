إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال في بيروت

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باسيل: كل مصاب ومهجر وشهيد هو منا وفينا افتحوا قلوبكم وبيوتكم وبيوت الله واحتضنوا اخوتكم فالناس نظراء لكم في الخلق وهذا جوهر المسيحية وميزتها