غارة اسرائيلية استهدفت الليلكي

تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما