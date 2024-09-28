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معلومات عن عدد كبير من المصابين والشهداء في الغارة على الشياح ومصادر إسرائيلية تتحدث عن أن المستهدف هو الشيخ نبيل قاووق

خبر عاجل
2024-09-28 | 12:04
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معلومات عن عدد كبير من المصابين والشهداء في الغارة على الشياح ومصادر إسرائيلية تتحدث عن أن المستهدف هو الشيخ نبيل قاووق
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معلومات عن عدد كبير من المصابين والشهداء في الغارة على الشياح ومصادر إسرائيلية تتحدث عن أن المستهدف هو الشيخ نبيل قاووق

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