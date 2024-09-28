الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
معلومات عن عدد كبير من المصابين والشهداء في الغارة على الشياح ومصادر إسرائيلية تتحدث عن أن المستهدف هو الشيخ نبيل قاووق
خبر عاجل
2024-09-28 | 12:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
معلومات عن عدد كبير من المصابين والشهداء في الغارة على الشياح ومصادر إسرائيلية تتحدث عن أن المستهدف هو الشيخ نبيل قاووق
خبر عاجل
المصابين
والشهداء
الغارة
الشياح
ومصادر
إسرائيلية
تتحدث
المستهدف
الشيخ
قاووق
التالي
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله
تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:25
غارة على بعلبك
آخر الأخبار
15:25
غارة على بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
15:21
مجلس الوزراء عقد إجتماعًا إستثنائيًا فور عودة ميقاتي من نيويورك... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
15:21
مجلس الوزراء عقد إجتماعًا إستثنائيًا فور عودة ميقاتي من نيويورك... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
15:20
نتانياهو: اغتيال نصرالله يسرّع إعادة الرهائن في غزة
أخبار لبنان
15:20
نتانياهو: اغتيال نصرالله يسرّع إعادة الرهائن في غزة
0
آخر الأخبار
15:18
الجيش الإسرائيليّ: صفارات الانذار تدوي في منطقة القدس بعد قصف من لبنان في اتجاه إسرائيل
آخر الأخبار
15:18
الجيش الإسرائيليّ: صفارات الانذار تدوي في منطقة القدس بعد قصف من لبنان في اتجاه إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:49
نتنياهو: القضاء على نصر الله كان خطوة ضرورية نحو تغيير توازن القوى في الشرق الأوسط ومهمتنا لم تنته بعد وأمامنا أيام مليئة بالتحدي
خبر عاجل
14:49
نتنياهو: القضاء على نصر الله كان خطوة ضرورية نحو تغيير توازن القوى في الشرق الأوسط ومهمتنا لم تنته بعد وأمامنا أيام مليئة بالتحدي
0
خبر عاجل
13:38
رئيس شركة طيران الشرق الأوسط: عمليات مطار بيروت تجري كالمعتاد ولا توجد أسلحة فيه
خبر عاجل
13:38
رئيس شركة طيران الشرق الأوسط: عمليات مطار بيروت تجري كالمعتاد ولا توجد أسلحة فيه
0
خبر عاجل
13:08
مصدر أمني لـ"أ.ف.ب.": غارة إسرائيلية تستهدف مستودعًا في محيط مطار بيروت
خبر عاجل
13:08
مصدر أمني لـ"أ.ف.ب.": غارة إسرائيلية تستهدف مستودعًا في محيط مطار بيروت
0
خبر عاجل
13:00
إستهداف جديد للضاحية الجنوبية
خبر عاجل
13:00
إستهداف جديد للضاحية الجنوبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:45
"يا حبيبتي يا بيروت"... نجمة مصرية شهيرة تتضامن مع لبنان في رسالة مؤثرة
فنّ
05:45
"يا حبيبتي يا بيروت"... نجمة مصرية شهيرة تتضامن مع لبنان في رسالة مؤثرة
0
أمن وقضاء
14:37
النينجا في الكحالة… تعرفوا إلى صاروخ R9X
أمن وقضاء
14:37
النينجا في الكحالة… تعرفوا إلى صاروخ R9X
0
أخبار لبنان
2024-08-25
ميقاتي أعلن الحداد الرسمي على وفاة رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
أخبار لبنان
2024-08-25
ميقاتي أعلن الحداد الرسمي على وفاة رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
0
أخبار لبنان
09:19
باسيل: كل مصاب ومهجر وشهيد هو منا وفينا افتحوا قلوبكم وبيوتكم وبيوت الله
أخبار لبنان
09:19
باسيل: كل مصاب ومهجر وشهيد هو منا وفينا افتحوا قلوبكم وبيوتكم وبيوت الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:21
مجلس الوزراء عقد إجتماعًا إستثنائيًا فور عودة ميقاتي من نيويورك... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
15:21
مجلس الوزراء عقد إجتماعًا إستثنائيًا فور عودة ميقاتي من نيويورك... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
15:08
إستشهاد السيد نصرالله... ٦٤ عامًا نصفها أمينًا عامًا لحزب الله
أمن وقضاء
15:08
إستشهاد السيد نصرالله... ٦٤ عامًا نصفها أمينًا عامًا لحزب الله
0
أمن وقضاء
15:03
في مراكز الإيواء... متابعة من قبل إختصاصيين إجتماعيين والهدف تأمين الحاجات والراحة للوافدين
أمن وقضاء
15:03
في مراكز الإيواء... متابعة من قبل إختصاصيين إجتماعيين والهدف تأمين الحاجات والراحة للوافدين
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
من تنظيم النزوح إلى تنظيم القطاع الإستشفائي... إستعداد لاستقبال المزيد من الجرحى
تقارير نشرة الاخبار
15:00
من تنظيم النزوح إلى تنظيم القطاع الإستشفائي... إستعداد لاستقبال المزيد من الجرحى
0
أمن وقضاء
14:58
يوميات شادية تبدلت من كفركلا إلى صيدا والغصة كبيرة
أمن وقضاء
14:58
يوميات شادية تبدلت من كفركلا إلى صيدا والغصة كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
البقاع... أكثر من بلدة استُهدفت في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
14:57
البقاع... أكثر من بلدة استُهدفت في بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
للبقاع الأوسط نصيب من الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار حركة النزوح
تقارير نشرة الاخبار
14:55
للبقاع الأوسط نصيب من الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار حركة النزوح
0
أمن وقضاء
14:53
الـLBCI في بوداي حيث الدمار والمجزرة... ودير الأحمر تفتح أبوابها ومراكزها للضيوف
أمن وقضاء
14:53
الـLBCI في بوداي حيث الدمار والمجزرة... ودير الأحمر تفتح أبوابها ومراكزها للضيوف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
الاعتدءات الإسرائيلة على الضاحية الجنوبية لم تتوقف منذ استهداف السيد نصر الله
تقارير نشرة الاخبار
14:52
الاعتدءات الإسرائيلة على الضاحية الجنوبية لم تتوقف منذ استهداف السيد نصر الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
06:09
رسالة من خامنئي حول الأحداث الأخيرة في لبنان ... اليكم البيان
أخبار دولية
06:09
رسالة من خامنئي حول الأحداث الأخيرة في لبنان ... اليكم البيان
2
خبر عاجل
16:15
الجيش الإسرائيلي دعا سكان الضاحية إلى إخلاء هذه المباني...
خبر عاجل
16:15
الجيش الإسرائيلي دعا سكان الضاحية إلى إخلاء هذه المباني...
3
خبر عاجل
19:18
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
خبر عاجل
19:18
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
4
أخبار لبنان
20:17
أدرعي يوجّه "انذارًا عاجلًا" إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت
أخبار لبنان
20:17
أدرعي يوجّه "انذارًا عاجلًا" إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت
5
أخبار لبنان
07:32
حزب الله ينعى السيد حسن نصرالله
أخبار لبنان
07:32
حزب الله ينعى السيد حسن نصرالله
6
خبر عاجل
11:57
بري نعى نصرالله: لأول مرة تخلف وعدًا وتغادر من دون موعد...
خبر عاجل
11:57
بري نعى نصرالله: لأول مرة تخلف وعدًا وتغادر من دون موعد...
7
خبر عاجل
08:49
إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال في بيروت
خبر عاجل
08:49
إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال في بيروت
8
خبر عاجل
12:04
معلومات عن عدد كبير من المصابين والشهداء في الغارة على الشياح ومصادر إسرائيلية تتحدث عن أن المستهدف هو الشيخ نبيل قاووق
خبر عاجل
12:04
معلومات عن عدد كبير من المصابين والشهداء في الغارة على الشياح ومصادر إسرائيلية تتحدث عن أن المستهدف هو الشيخ نبيل قاووق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More