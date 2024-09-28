نتنياهو: القضاء على نصر الله كان خطوة ضرورية نحو تغيير توازن القوى في الشرق الأوسط ومهمتنا لم تنته بعد وأمامنا أيام مليئة بالتحدي

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