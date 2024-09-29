ميقاتي: لوقف اطلاق النار على كل الجبهات ونأخذ الوقت لتطبيق القرار 1701 ونتعاون سوياً لتمرير هذه المرحلة على الصعد الحياتية والديبلوماسية والامنية

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