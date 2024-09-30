كلمة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12 ظهرا

قوى الأمن تطلب من ذوي الضحايا المفقودين الحضور لأخذ عينات لإجراء فحوصات الـDNA

قوى الأمن تطلب من ذوي الضحايا المفقودين الحضور لأخذ عينات لإجراء فحوصات الـDNA

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إعترضنا طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى منصة الحفر بحقل كاريش للغاز