الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الأمن تطلب من ذوي الضحايا المفقودين الحضور لأخذ عينات لإجراء فحوصات الـDNA

خبر عاجل
2024-09-30 | 04:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
قوى الأمن تطلب من ذوي الضحايا المفقودين الحضور لأخذ عينات لإجراء فحوصات الـDNA
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
قوى الأمن تطلب من ذوي الضحايا المفقودين الحضور لأخذ عينات لإجراء فحوصات الـDNA

في سبيل مساعدة أهالي المفقودين من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبهدف تسهيل عمليّة التّعرف إلى الضحايا المفقودين مجهولي الهوية، أو الأشلاء، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذوي المفقودين، الحضور من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا إلى أحد مكاتب الحوادث في وحدة الشرطة القضائية في المحافظات بهدف أخذ العيّنات اللّازمة لإجراء فحوصات الـ"DNA"، للتعرف على هؤلاء الضحايا أو الأشلاء، على أن يكون بحوزة الشخص المعني بالحضور الى أحد هذه المراكز أحد المستندات الثّبوتية (جواز سفر - إخراج قيد عائلي - بطاقة الهوية). ومن المفضل أن يكونوا شخصين من الأصول أو الفروع (أب، أم، أولاد)، وعند الاستحالة أن يكونوا من الإخوة أو الأخوات.

وذلك وفقًا للجدول التالي:

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

الأمن

الضحايا

المفقودين

الحضور

عينات

لإجراء

فحوصات

الـDNA

كلمة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12 ظهرا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-09-23

مصر تطلب تدخل مجلس الأمن الدولي "لوقف التصعيد الاسرائيلي" في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-18

مولوي أعطى توجيهاته لمديريتي قوى الأمن والدفاع المدني: المرحلة الراهنة تتطلب أقصى درجات اليقظة والاستعداد

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-09

ميقاتي أمام سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن: لإجراءات أكثر فاعلية في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
04:27

البحصلي من وزارة الأشغال: همنا الأساسي إخراج البضائع من المرافىء خوفًا من حصول أي شيء وهناك شقين في الموضوع: الأمن الغذائي وأمن البضائع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
03:57

كلمة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12 ظهرا

LBCI
خبر عاجل
02:37

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إعترضنا طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى منصة الحفر بحقل كاريش للغاز

LBCI
خبر عاجل
18:06

أنباء عن غارة استهدفت شقة سكنية في محيط جسر الكولا

LBCI
خبر عاجل
09:22

حزب الله ينفي الإدعاءات الإسرائيلية حول إغتيال أبو علي رضا ويؤكد أنه بخير وعافية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:00

بايدن يعلن أنه سيتحدث إلى نتنياهو من دون أن يحدد موعدا

LBCI
أخبار لبنان
08:29

الجيش الإسرائيلي: الهجوم على المقر المركزي لحزب الله أسفر عن اغتيال نصرالله و20 قياديا برتب مختلفة

LBCI
صحف اليوم
2024-09-24

بلال عبدالله لـ"الأنباء" الالكترونية: نحاول في الجبل لتأمين مراكز لإيواء النازحين الجنوبيين

LBCI
أمن وقضاء
00:04

طوارىء الصحة: 7 شهداء و40 جريحًا في الغارات على قضاءي مرجعيون والنبطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:46

زيارة بارو بكركي... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
04:14

الـLBCI تجول في الضاحية الجنوبية: دمار هائل وشوارع خالية (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:07

غارة اسرائيلية على مبنى في الكولا دمّرت الطابق الرابع بالكامل (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
18:34

استهداف شقة سكنية في محيط جسر الكولا

LBCI
أمن وقضاء
16:58

بعد مجزرة عين الدلب... هكذا يبدو المشهد في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

حركة الطيران لا تتخطى الـ٣٠٪ في المطار... والـmea صامدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

من مواطن لمواطن.. المبادرة الفردية تنقذ النازحين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

"حالة استنفار في إيران"... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
14:16

البقاع الأوسط نال نصيبه من الغارات الإسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:05

وضع اسمه على أكياس المساعدات... فنان لبناني في مرمى الانتقادات: "كنت طبعت كياس بإسمك مرّة وحدة" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:20

هكذا تحولت المباني السكنية التي استهدف فيها السيد حسن نصرالله (فيديو)

LBCI
فنّ
08:15

"كنت خي ما ولدتو امي"... يوسف حداد: نفسي حزينة حتى الموت

LBCI
خبر عاجل
08:43

إذاعة الجيش الإسرائيلي: المستهدف بهجوم الضاحية اليوم هو عضو بارز في الوحدة الكيميائية لحزب الله المسؤولة عن مختبرات المتفجرات وإنتاج الصواريخ

LBCI
خبر عاجل
07:58

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: نفذنا عملية اغتيال لقيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية ونتحقق من مصيره

LBCI
فنّ
07:52

نادين نجيم: حدا يخبرن!

LBCI
أخبار لبنان
08:29

الجيش الإسرائيلي: الهجوم على المقر المركزي لحزب الله أسفر عن اغتيال نصرالله و20 قياديا برتب مختلفة

LBCI
خبر كاذب
12:09

تشييع السيد حسن نصرالله يوم غد الإثنين غير صحيح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More