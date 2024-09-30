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o
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قوى الأمن تطلب من ذوي الضحايا المفقودين الحضور لأخذ عينات لإجراء فحوصات الـDNA
خبر عاجل
2024-09-30 | 04:02
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قوى الأمن تطلب من ذوي الضحايا المفقودين الحضور لأخذ عينات لإجراء فحوصات الـDNA
في سبيل مساعدة أهالي المفقودين من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبهدف تسهيل عمليّة التّعرف إلى الضحايا المفقودين مجهولي الهوية، أو الأشلاء، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذوي المفقودين، الحضور من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا إلى أحد مكاتب الحوادث في وحدة الشرطة القضائية في المحافظات بهدف أخذ العيّنات اللّازمة لإجراء فحوصات الـ"DNA"، للتعرف على هؤلاء الضحايا أو الأشلاء، على أن يكون بحوزة الشخص المعني بالحضور الى أحد هذه المراكز أحد المستندات الثّبوتية (جواز سفر - إخراج قيد عائلي - بطاقة الهوية). ومن المفضل أن يكونوا شخصين من الأصول أو الفروع (أب، أم، أولاد)، وعند الاستحالة أن يكونوا من الإخوة أو الأخوات.
وذلك وفقًا للجدول التالي:
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
الأمن
الضحايا
المفقودين
الحضور
عينات
لإجراء
فحوصات
الـDNA
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