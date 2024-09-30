نعيم قاسم: ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة والعدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين من هذه المعركة

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