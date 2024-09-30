الشيخ نعيم قاسم: إدارة المواجهة تقام بحسب هيكلية الحزب فيوجد نواب للقادة وقوات احتياط جاهزة وكل ما حصل أجرينا العمل اللازم لتحل في مكان ما حصل مشكلة

نعيم قاسم: النصر حليفنا... نحتاج إلى بعض الصبر

نعيم قاسم: النصر حليفنا... نحتاج إلى بعض الصبر

نعيم قاسم: سنختار أمينًا عامًا للحزب في أقرب فرصة وسنملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت والخيارات ستكون سهلة