ميقاتي من عين التنية: بري أكد لي أن فور وقف إطلاق النار سيتم دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحد

ميقاتي من عين التينة: أكدنا عل موقفنا بتطبيق النداء الذي صدر عن الولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية والعربية والقاضي بوقف إطلاق النار وبداية البحث بتطبيق القرار 1701 ونحن نقبل بكل ما ورد بالبيان

السابق