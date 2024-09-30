ميقاتي: فور وقف إطلاق النار مستعد لإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني

تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين

تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين

ميقاتي من عين التنية: بري أكد لي أن فور وقف إطلاق النار سيتم دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحد