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o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
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مصدر عسكري للـLBCI: لا صحة للمعلومات عن انسحاب الجيش الى مسافة ٥ كلم انما اعادة تمركز للعناصر المنتشرة عند نقاط حدودية الى مراكز اكبر
خبر عاجل
2024-09-30 | 15:01
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مصدر عسكري للـLBCI: لا صحة للمعلومات عن انسحاب الجيش الى مسافة ٥ كلم انما اعادة تمركز للعناصر المنتشرة عند نقاط حدودية الى مراكز اكبر
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