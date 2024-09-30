مصدر عسكري للـLBCI: لا صحة للمعلومات عن انسحاب الجيش الى مسافة ٥ كلم انما اعادة تمركز للعناصر المنتشرة عند نقاط حدودية الى مراكز اكبر

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك