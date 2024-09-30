المقاومة الإسلامية:‏ استهداف تحركات لجنود الجيش الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي ‏العديسة وكفركلا بالأسلحة ‏المناسبة وتحقيق إصابات مؤكدة

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الشيخ نعيم قاسم: خلافا لما ذكر العدو لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة لكن كان معه الاخوة الذين يحيطون به ومنهم قائد حرسه والاخ سمير حرب "جهاد"