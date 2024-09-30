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o
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o
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o
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o
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o
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27
o
متن
27
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غارة عنيفة جديدة على الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
2024-09-30 | 17:34
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غارة عنيفة جديدة على الضاحية الجنوبية
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عنيفة
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الضاحية
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