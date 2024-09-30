مصادر عسكرية لرويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي

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ميقاتي من عين التينة: أكدنا عل موقفنا بتطبيق النداء الذي صدر عن الولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية والعربية والقاضي بوقف إطلاق النار وبداية البحث بتطبيق القرار 1701 ونحن نقبل بكل ما ورد بالبيان