التحكم المروري: إنزلاق وانحراف مسار صهريج مياه أول جسر الدورة باتجاه نهر الموت تسبب بازدحام مروري في المحلة

الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربات دقيقة على مواقع تصنيع أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الإثنين

الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربات دقيقة على مواقع تصنيع أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الإثنين

شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا