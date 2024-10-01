ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان يطلقان نداءً عاجلًا لجمع 426 مليون دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية

مصدر دبلوماسي للـLBCI: إنتخاب رئيس هو المدخل لتطبيق القرار 1701 ووقف الحرب

مصدر دبلوماسي للـLBCI: إنتخاب رئيس هو المدخل لتطبيق القرار 1701 ووقف الحرب

أضرار الغارات على الضاحية الجنوبية مساء أمس (فيديو)