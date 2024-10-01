مخزومي: خيارنا ككتلة تجدد واضح وهو مد اليد لتضامن وطني حقيقي ومن هنا كانت زيارتنا لبري الذي نعتبر أن موقعه الدستوري والسياسي يسمح له بلعب دور أساسي في عملية الإنقاذ

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