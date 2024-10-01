الجيش الإسرائيلي يدعو سكان هذه القرى الجنوبية للتوجه إلى شمال نهر الأولي: أنقذوا حياتكم

#عاجل 🔴 بيان عاجل لسكان #جنوب_لبنان في القرى التالية: يارون, عين ابل، مارون الراس, طيري, حداثا عيتا الجبل (الزط), جميجيمة, تولين، دير عامس، برج قلويه، البياضة، زبقين جبال البطم، صربين, الشعيتية, كنيسة, الحنية, معركة, غندورية، دير قنون - مالكية الساحل, برج الشمالي, ابل السقي,… pic.twitter.com/iKgx7m3oO4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 1, 2024

دعا المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان جنوب لبنان في القرى التالية: يارون، عين ابل، مارون الراس، طيري، حداثا عيتا الجبل (الزط)، جميجيمة، تولين، دير عامس، برج قلويه، البياضة، زبقين جبال البطم، صربين، الشعيتية، كنيسة، الحنية، معركة، غندورية، دير قنون - مالكية الساحل، برج الشمالي، ابل السقي، صريفا، دير قنون النهر، العباسية، الراشيديه، بنت جبيل، عيترون للتوجه فورًا الى شمال نهر الأولي.وقال: "انقذوا حياتكم وقوموا باخلاء بيوتكم فورًا."