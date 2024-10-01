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العلاقات الإعلامية في حزب الله: أفلام العدو عن الأنفاق قديمة
خبر عاجل
2024-10-01 | 12:04
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العلاقات الإعلامية في حزب الله: أفلام العدو عن الأنفاق قديمة
اعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان: "قام جيش العدو الصهيوني بنشر صور وأفلام من داخل ما أسماه مخازن وأنفاق حزب الله، وذلك في إطار الحرب النفسية والدعائية المكشوفة، لذا يهمنا التأكيد أن هذه الأفلام والصور قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".
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