العلاقات الإعلامية في حزب الله: أفلام العدو عن الأنفاق قديمة ‏

اعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان: "‏قام جيش العدو الصهيوني بنشر صور وأفلام من داخل ما أسماه مخازن وأنفاق حزب الله، ‏وذلك في إطار الحرب النفسية والدعائية المكشوفة، لذا يهمنا التأكيد أن هذه الأفلام والصور ‏قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".