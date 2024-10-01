الجيش الاسرائيلي: استهدفنا اليوم في غارة جوية في بيروت محمد جعفر قصير قائد الوحدة 4400 في حزب الله المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من ايران ووكلائها إلى حزب الله

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