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فيديو للهجوم الايراني على الاراضي الاسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ في سماء اسرائيل
خبر عاجل
2024-10-01 | 12:53
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فيديو للهجوم الايراني على الاراضي الاسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ في سماء اسرائيل
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فيديو للهجوم الايراني على الاراضي الاسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ في سماء اسرائيل
خبر عاجل
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