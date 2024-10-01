الحرس الثوري الإيراني : استهدفنا 3 قواعد عسكرية إسرائيلية في الهجوم الصاروخي

أضرار الغارات على الضاحية الجنوبية مساء أمس (فيديو)

أضرار الغارات على الضاحية الجنوبية مساء أمس (فيديو)

الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني