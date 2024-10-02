المقاومة الإسلامية: تصدينا عند فجر يوم لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكنا معها وأوقعنا بها خسائر وأجبرناها على التراجع

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك