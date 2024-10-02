وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان

انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...

انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...

أدرعي لسكان جنوب لبنان: لعدم التنقّل بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها