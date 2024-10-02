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انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...

خبر عاجل
2024-10-02 | 02:14
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انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...
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انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذارا الى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان باخلاء بيوتهم فوراً.

وكتب ادرعي على موقع "إكس": 

"انذار إلى سكان القرى في جنوب لبنان: البياضة، بيوت السياد، الراشيدية، معشوقن البص، شبريحا، طير دبان البرغلية، مخيم القاسمية، نبي قاسم، برج رحال، العباسية، معركة، عين بعال، محرونة، بافلية، ديركيفا، صريفا، ارزون، دردغيا، ضهر برية جابر، جبل العدس، شحورن، برج الشمالي.

-نشاطات حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة. الجيش لا ينوي المساس بكم ولذلك من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا والتوجه الى شمال نهر الأولي. انقذوا حياتكم.

-كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه.

-قوموا باخلاء بيوتكم فوراً. انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوباً. أي توجه جنوباً قد يعرضكم للخطر.

-سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة الى بيوتكم".
 

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