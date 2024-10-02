انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...

#عاجل ‼️ انذار إلى سكان القرى في جنوب لبنان: البياضة, بيوت السياد, الراشيدية, معشوق, البص, شبريحا, طير دبا, البرغلية, مخيم القاسمية, نبي قاسم, برج رحال, العباسية, معركة, عين بعال, محرونة, بافلية, ديركيفا, صريفا, ارزون, دردغيا, ضهر برية جابر, جبل العدس, شحور, برج الشمالي
⭕️نشاطات… pic.twitter.com/XRbVdgTBQZ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2024
#عاجل ‼️ انذار إلى سكان القرى في جنوب لبنان: البياضة, بيوت السياد, الراشيدية, معشوق, البص, شبريحا, طير دبا, البرغلية, مخيم القاسمية, نبي قاسم, برج رحال, العباسية, معركة, عين بعال, محرونة, بافلية, ديركيفا, صريفا, ارزون, دردغيا, ضهر برية جابر, جبل العدس, شحور, برج الشمالي
⭕️نشاطات… pic.twitter.com/XRbVdgTBQZ