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بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
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بوصعب من عين التينة: لإيجاد مساحة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بسرعة ولمسنا من الرئيس بري مرونة إذ إنّه لم يعد متمسكًا بالحوار مثل قبل كشرط أساسيّ لانتخاب رئيس
خبر عاجل
2024-10-02 | 05:58
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بوصعب من عين التينة: لإيجاد مساحة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بسرعة ولمسنا من الرئيس بري مرونة إذ إنّه لم يعد متمسكًا بالحوار مثل قبل كشرط أساسيّ لانتخاب رئيس
خبر عاجل
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