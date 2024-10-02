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طياح: لعدم التهافت على شراء الخبز والطحين وتخزينه لأن الكميات متوافرة بصورة عادية

خبر عاجل
2024-10-02 | 06:22
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طياح: لعدم التهافت على شراء الخبز والطحين وتخزينه لأن الكميات متوافرة بصورة عادية
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طياح: لعدم التهافت على شراء الخبز والطحين وتخزينه لأن الكميات متوافرة بصورة عادية

أوضح الامين العام لاتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان إدغار طياح ان هناك طلب كبير على الخبز بسبب النزوح السكاني والاوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب على لبنان.

وأكد طياح ان الافران تلبي الحاجات والطلبات التي ترد اليها وهي زادت حجم الانتاج لديها بما يتوافق مع حاجات الناس في الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، خصوصًا في المناطق التي شهدت نزوحًا سكانيًا كبيرًا.

واشار الى ان الافران تعمل على مدار الساعة لانتاج الخبز وتسليمه الى جميع الموزعين الذين يتقلونه الى كل المناطق، علمًا ان المطاحن تزود الافران بكل حاجاتها من الطحين المعد لصناعة الخبز العربي من فئة 85 بصورة مستمرة عملًا بتوجيهات وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة لحبوب والشمندر السكري.

ودعا المستهلكين الى عدم التهافت على شراء الخبز والطحين وتخزينه لان الكميات متوافرة بصورة عادية.

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