كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في تل أبيب

أدرعي لسكان جنوب لبنان: لعدم التنقّل بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها

أدرعي لسكان جنوب لبنان: لعدم التنقّل بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها

المقاومة الإسلامية: تصدينا عند فجر يوم لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكنا معها وأوقعنا بها خسائر وأجبرناها على التراجع