الخارجية الأميركية: أوضحنا للإسرائيليين بأننا لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية وواشنطن لا تريد استهداف المدنيين اللبنانيين

انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...

انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان