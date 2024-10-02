غارة على مبنى في منطقة الباشورة

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بوصعب من عين التينة: لإيجاد مساحة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بسرعة ولمسنا من الرئيس بري مرونة إذ إنّه لم يعد متمسكًا بالحوار مثل قبل كشرط أساسيّ لانتخاب رئيس