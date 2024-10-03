المقاومة الإسلامية: تصدينا لمحاولة تقدم قوات الجيش الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اغتال روحي مشتهى رئيس حكومة حماس في قطاع غزة اضافة الى عضوين في حماس هما سامح السراج وسامي عودة

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اغتال روحي مشتهى رئيس حكومة حماس في قطاع غزة اضافة الى عضوين في حماس هما سامح السراج وسامي عودة

وزير الشؤون: للعيل الاكثر فقرًا والمستفيدين من برنامج أمان سيبدأ التحويل في 15 تشرين الاول لـ165 ألف شخص والمبلغ المحوّل هو 20 مليون دولار بعد انقطاع طويل تحلحلت الاوضاع الآن