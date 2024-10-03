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الجيش الإسرائيلي يقول إنه اغتال روحي مشتهى رئيس حكومة حماس في قطاع غزة اضافة الى عضوين في حماس هما سامح السراج وسامي عودة
خبر عاجل
2024-10-03 | 04:54
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الجيش الإسرائيلي يقول إنه اغتال روحي مشتهى رئيس حكومة حماس في قطاع غزة اضافة الى عضوين في حماس هما سامح السراج وسامي عودة
خبر عاجل
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