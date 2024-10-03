الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية بسلسلة غارات

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المقاومة الإسلامية: تفجير عبوة ناسفة بقوة من لواء غولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وسقوط افرادها بين قتيل وجريح