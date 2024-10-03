المقاومة الإسلامية: تفجير عبوة ناسفة بقوة من لواء غولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وسقوط افرادها بين قتيل وجريح

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك