إستهداف مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله في شارع معوض في الضاحية الجنوبية

التالي

الأبيض: الحصيلة الاجمالية للعدوان الاسرائيلي على لبنان بلغت 1974 شهيدًا و9384 جريحًا من بينهم 97 شهيدًا من الطواقم الطبية والطوارىء إضافةً إلى تضرر عشرات المراكز الطبية