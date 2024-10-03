سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية

وزير الشؤون: للعيل الاكثر فقرًا والمستفيدين من برنامج أمان سيبدأ التحويل في 15 تشرين الاول لـ165 ألف شخص والمبلغ المحوّل هو 20 مليون دولار بعد انقطاع طويل تحلحلت الاوضاع الآن

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