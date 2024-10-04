الصليب الأحمر وجّه نداءً عاجلًا للتبرّع بالدم من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بمركزَي سبيرز وطرابلس

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معلومات للـLBCI: مركز الدفاع المدني في الحدث تلقى إتصالاً تهديدياً من الجانب الإسرائيلي بعد سلسلة الغارات على الضاحية طالباً عدم تحريك اي آلية بإتجاه الموقع المستهدف